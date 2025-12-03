США пересматривают иммиграционные правила: заявки из 19 стран временно не принимают

США / © Getty Images

Соединенные Штаты Америки объявили о временной приостановке рассмотрения иммиграционных заявок, поданных гражданами 19 стран.

Об этом пишет DW.

По словам представителей администрации, пауза связана с усовершенствованием механизмов проверки, которые касаются рисков для национальной безопасности. Сейчас правительство работает над внедрением новых критериев оценки заявителей.

«Правительство США во вторник приостановило обработку всех иммиграционных заявок из 19 стран Африки, Азии и Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Администрация президента Дональда Трампа обосновала введение новых иммиграционных ограничений соображениями национальной безопасности. Это произошло после инцидента в Вашингтоне на прошлой неделе, когда было совершено нападение на военнослужащих Национальной гвардии. Подозреваемый, гражданин Афганистана, был оперативно задержан.

Усиление проверки мигрантов

Согласно недавно утвержденной политике, все лица, подающие заявления на въезд в США из стран, фигурирующих в соответствующем указе, теперь обязаны пройти тщательную и всестороннюю процедуру проверки. Правительственные структуры пока не предоставили четких сроков продолжительности этого процесса и не исключили возможности расширения текущего списка государств, подпадающих под ограничения.

Официальные представители Соединенных Штатов отметили, что ключевой целью этой инициативы является обеспечение незыблемости иммиграционной системы и устранение потенциальных «лазеек в системе безопасности». В то же время критики выражают обеспокоенность, что такой шаг может создать ситуацию правовой неопределенности для тысяч заявителей на период рассмотрения их дел.

Самые строгие ограничения коснулись Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Въезд граждан из этих стран был полностью приостановлен в июне, за некоторыми исключениями.

В других странах из списка — Бурунди, Кубе, Лаосе, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистане и Венесуэле — введены частичные ограничения, и теперь в отношении заявителей из этих государств будут проводить более тщательные проверки.

Стоит отметить, что некоторые из перечисленных стран уже были объектом частичных или полных запретов на въезд в Соединенные Штаты в предыдущие периоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «навсегда приостановит» миграцию из всех «стран третьего мира»