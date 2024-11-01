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США пересмотрят свои отношения с Европой после выборов — премьер Чехии

США пересмотрят свои отношения с Европой после выборов — премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала об отношениях с США / Фото: Associated Press

Европа больше не станет ключевым приоритетом для США.

Выборы президента Соединенных Штатов будут оказывать прямое влияние на отношения американских чиновников по безопасности стран Европы, независимо от того, кто победит.

Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Deník.

Он отказался отвечать на вопрос, кому из кандидатов он больше симпатизирует, но отметил, что Прага будет сотрудничать с любым победителем.

Вместе с тем Фиал заявил, что после этих выборов отношения между Соединенными Штатами и Европой изменятся, независимо от того, кто именно победит.

"Мы должны привыкнуть и понять, что для американцев Европа больше не будет ключевым приоритетом, что они больше не захотят беспокоиться о европейской безопасности, как это было раньше", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что США заявили о готовности защитить Южную Корею ядерным оружием.

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