США планируют добавить в "черный список" более 35 китайских компаний, в том числе производителей микросхем – СМИ

Министерство торговли США планирует внести китайские компании в "черный список" уже на этой неделе.

Администрация президента США Джо Байдена планирует внести китайского производителя микросхем Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) в "черный список", что запретит торговлю субъектов США с этими компаниями. Запрет касается также 35 других китайских компаний, что запретит им покупать определенные американские компоненты.

Об этом сообщает Bloomberg News.

Американским компаниям запрещено продавать технологии компаниям из списка, если у них нет отдельной экспортной лицензии, получить которую очень сложно.

Этот шаг был сделан через два месяца после того, как США объявили о введении жесткого экспортного контроля, чтобы усложнить получение или производство Китаем передовых полупроводников.

Ранее сообщалось, что YMTC нарушила экспортный контроль США и поставляла китайскому гиганту Huawei чипы памяти Nand для своих последних смартфонов.

Напомним, Россия в 2022 году закупила у западных стран микрочипов по меньшей мере на $777 млн в обход санкций, введенных за агрессию против Украины. Все закупки проводились через фирмы-посредники, созданные в марте в Турции и Гонконге.

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