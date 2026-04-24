Мир
57
1 мин

США планируют "особые удары" по Ирану, если перемирие сорвется - CNN

По данным СМИ, разработанные варианты подразумевают «удары с особым акцентом на динамическое целеуказание» по иранским силам.

Анастасия Павленко
Дональд Трамп не может достичь соглашения с Ираном / © Associated Press

Военные чиновники США разрабатывают план ударов по оборонительным сооружениям Ирана на случай срыва режима прекращения огня. Среди целей рассматриваются оборонные объекты вокруг Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд осведомленных с ситуацией источников.

Согласно информации издания, разработанные варианты предусматривают «удары с особым акцентом на динамическое целеуказание» по иранским силам и средствам в вышеупомянутых регионах. Так, под потенциальным прицелом рискуют оказаться малые быстроходные ударные катера, минные заградители и другие асимметричные средства, которые Тегеран использовал для блокирования ключевых водных путей.

В то же время информагентство подчеркивает, что значительный процент ракет береговой обороны Ирана до сих пор остается целым, несмотря на бомбардировки. А Тегеран имеет многочисленные небольшие лодки, которые можно использовать в качестве платформ для осуществления атак на корабли, что усложняет усилия США по открытию пролива.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над Ормузским проливом и намерены удерживать его до заключения соглашения с Ираном по завершению войны.

Также Дональд Трамп сообщил, что не определяет никаких сроков продолжительности войны с Ираном и не испытывает давления в вопросе переговоров или перемирия.

