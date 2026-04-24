США планируют "особые удары" по Ирану, если перемирие сорвется - CNN
По данным СМИ, разработанные варианты подразумевают «удары с особым акцентом на динамическое целеуказание» по иранским силам.
Военные чиновники США разрабатывают план ударов по оборонительным сооружениям Ирана на случай срыва режима прекращения огня. Среди целей рассматриваются оборонные объекты вокруг Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд осведомленных с ситуацией источников.
Согласно информации издания, разработанные варианты предусматривают «удары с особым акцентом на динамическое целеуказание» по иранским силам и средствам в вышеупомянутых регионах. Так, под потенциальным прицелом рискуют оказаться малые быстроходные ударные катера, минные заградители и другие асимметричные средства, которые Тегеран использовал для блокирования ключевых водных путей.
В то же время информагентство подчеркивает, что значительный процент ракет береговой обороны Ирана до сих пор остается целым, несмотря на бомбардировки. А Тегеран имеет многочисленные небольшие лодки, которые можно использовать в качестве платформ для осуществления атак на корабли, что усложняет усилия США по открытию пролива.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над Ормузским проливом и намерены удерживать его до заключения соглашения с Ираном по завершению войны.
Также Дональд Трамп сообщил, что не определяет никаких сроков продолжительности войны с Ираном и не испытывает давления в вопросе переговоров или перемирия.