США планируют передать новый пакет военной помощи Украине: подробности

Пока неизвестно, когда именно США планируют объявить про новый пакет военной помощи.

Соединенные Штаты Америки вскоре объявят о еще одном пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает журналист Fox News Лукас Томлинсон в X.

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По его словам, в ближайшие дни администрация Байдена объявит о поставках "большого количества оружия в Украину".

Однако Кирби не указал, какое именно вооружение войдет в пакет помощи.

Напомним, администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена успеет передать Украине оружие на сумму 2,8 миллиарда долларов до инаугурации Дональда Трампа.

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