США планируют передать Украине ПРО Patriot: в России пригрозили "непредсказуемыми последствиями"

В Кремле возможную передачу ПРО Patriot Украине расценили как провокацию со стороны США.
В России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".
Об этом говорится в заявлении посольства России, передают пропагандистские СМИ.
"Передача США Киеву комплекса Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям", — коротко прокомментировали российские дипломаты.
Напомним, 13 декабря американские СМИ проинформировали, что администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным CNN, решение будет официально уведомлено уже на этой неделе.
В Пентагоне подтвердили информацию, что планируют отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot. По данным американских СМИ, президент США Джо Байден согласится передать Украине системы ПВО Patriot, но только после того, как в Пентагоне представят отчет о плане подготовки поставок вооружения.
У Зеленского намерены, что Украина получит от США противоракетные комплексы Patriot, которые просит Киев с начала войны, в кратчайшие сроки.
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