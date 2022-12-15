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США планируют передать Украине ПРО Patriot: в России пригрозили "непредсказуемыми последствиями"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
853
Время на прочтение
2 мин
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США планируют передать Украине ПРО Patriot: в России пригрозили "непредсказуемыми последствиями"

Фото: Associated Press

В Кремле возможную передачу ПРО Patriot Украине расценили как провокацию со стороны США.

В России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

Об этом говорится в заявлении посольства России, передают пропагандистские СМИ.

"Передача США Киеву комплекса Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям", — коротко прокомментировали российские дипломаты.

Напомним, 13 декабря американские СМИ проинформировали, что администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным CNN, решение будет официально уведомлено уже на этой неделе.

В Пентагоне подтвердили информацию, что планируют отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot. По данным американских СМИ, президент США Джо Байден согласится передать Украине системы ПВО Patriot, но только после того, как в Пентагоне представят отчет о плане подготовки поставок вооружения.

У Зеленского намерены, что Украина получит от США противоракетные комплексы Patriot, которые просит Киев с начала войны, в кратчайшие сроки.

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Дата публикации
Просмотры
853
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