Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию, предусматривающую развитие ядерной энергетики в космосе. Согласно документу Белого дома, Пентагон может продемонстрировать работу орбитального ядерного реактора уже к 2031 году.

Об этом сообщает Breaking Defense.

NASA и Пентагон будут работать над ядерными реакторами в космосе

Инициатива получила название National Initiative for American Space Nuclear Power и предполагает тесное сотрудничество между NASA и Министерством обороны США. Обе структуры планируют провести параллельные конкурсы проектов, которые должны ускорить создание космических ядерных систем.

Реклама

В Белом доме отмечают, что такие технологии необходимы для обеспечения электроэнергией, теплом и движением будущих миссий. Речь идет не только об автоматизированных аппаратах, но и о длительном присутствии человека на Луне, Марсе и других объектах Солнечной системы.

Согласно стратегии, NASA должно разработать среднемощный ядерный реактор с возможностью запуска до 2030 года, в частности, для использования на поверхности Луны. В то же время Пентагон планирует создание орбитального реактора, который сможет снабжать энергией космические миссии.

Ожидается, что в ближайшие годы будут проведены испытания и отбор нескольких компаний для реализации этих проектов. В перспективе США также рассматривают создание более мощных реакторов в 2030-х годах.

В Вашингтоне считают, что развитие ядерной энергетики в космосе является ключевым элементом сохранения технологического лидерства, особенно на фоне конкуренции с Китаем и Россией, активно развивающими свои космические программы.