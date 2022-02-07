США планируют существенно увеличить военную помощь Украине — Блинкен

В прошлом году США поставили ВСУ военной помощи на 650 млн долларов.

Администрация Белого дома работает по предоставлению Украине дополнительной военной помощи на фоне роста российской агрессии.

Об этом 7 февраля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По его словам, США нарабатывают варианты помощи совместно с Конгрессом. Также Блинкен подчеркнул, чтоВ прошлом году США поставили ВСУ военной помощи на 650 миллионов долларов. "Белый дом совместно с Конгрессом проводят работу над ощутимым увеличением помощи Украине. Речь идет о военной помощи", – сказал он.

Блинкен также отметил, что США разрешили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства.

Стоит отметить, что в Украину уже прибыло 8 из 45 самолетов с военным вооружением от США.

22 января в Украину прибыла первая партия американского летального оружия , в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это более 80 тонн оружия для украинской армии.

, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – – это более 80 тонн оружия для украинской армии. В третьей партии военной помощи из США, прибывшей в Киев 25 января, Украина, в частности, получила 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

28 января прибыл четвертый самолет с помощью США. Тогда привезли 81 тонну патронов разного калибра.

31 января в Украину прибыла пятая "птичка" из США: американцы привезли 84 тонны боеприпасов, а 1 февраля — шестое воздушное судно.

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