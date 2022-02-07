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США планируют существенно увеличить военную помощь Украине — Блинкен

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США планируют существенно увеличить военную помощь Украине — Блинкен

Associated Press

В прошлом году США поставили ВСУ военной помощи на 650 млн долларов.

Администрация Белого дома работает по предоставлению Украине дополнительной военной помощи на фоне роста российской агрессии.

Об этом 7 февраля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По его словам, США нарабатывают варианты помощи совместно с Конгрессом. Также Блинкен подчеркнул, чтоВ прошлом году США поставили ВСУ военной помощи на 650 миллионов долларов. "Белый дом совместно с Конгрессом проводят работу над ощутимым увеличением помощи Украине. Речь идет о военной помощи", – сказал он.

Блинкен также отметил, что США разрешили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства.

Стоит отметить, что в Украину уже прибыло 8 из 45 самолетов с военным вооружением от США.

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