США планируют вернуть Венесуэле захваченный нефтяной танкер

Танкер / © Associated Press

Реклама

США планируют передать Венесуэле нефтяной танкер, захваченный в начале этого месяца. Это может стать первым известным случаем, когда администрация президента США Дональда Трампа принимает решение о возвращении такого судна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности.

По данным агентства, в течение нескольких месяцев Соединенные Штаты проводили операции по захвату нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. С конца прошлого года американские власти задержали всего семь таких судов.

Реклама

«Чиновники, выразившиеся на условиях анонимности, заявили, что танкер, который будет передан властям Венесуэлы, является супертанкером M/T Sophia под флагом Панамы. Они не сообщили, почему вернут танкер», — говорится в материале.

В то же время Reuters сообщает, что Береговая охрана США, координирующая операции по перехвату и конфискации судов, не дала немедленного ответа на запрос журналистов относительно комментария.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения силы, чтобы добиться максимального сотрудничества со стороны Венесуэлы и ее временной президентки Дельси Родригес .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел результативные переговоры с временной президентом Венесуэлы Делси Родригес и видит перспективы восстановления и стабилизации страны .