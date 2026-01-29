- Дата публикации
США планируют вернуть Венесуэле захваченный нефтяной танкер
Соединенные Штаты готовятся вернуть Венесуэле нефтяной танкер, ранее задержанный американской стороной, что может стать первым подобным решением при президентстве Дональда Трампа.
США планируют передать Венесуэле нефтяной танкер, захваченный в начале этого месяца. Это может стать первым известным случаем, когда администрация президента США Дональда Трампа принимает решение о возвращении такого судна.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности.
По данным агентства, в течение нескольких месяцев Соединенные Штаты проводили операции по захвату нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. С конца прошлого года американские власти задержали всего семь таких судов.
«Чиновники, выразившиеся на условиях анонимности, заявили, что танкер, который будет передан властям Венесуэлы, является супертанкером M/T Sophia под флагом Панамы. Они не сообщили, почему вернут танкер», — говорится в материале.
В то же время Reuters сообщает, что Береговая охрана США, координирующая операции по перехвату и конфискации судов, не дала немедленного ответа на запрос журналистов относительно комментария.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения силы, чтобы добиться максимального сотрудничества со стороны Венесуэлы и ее временной президентки Дельси Родригес .
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел результативные переговоры с временной президентом Венесуэлы Делси Родригес и видит перспективы восстановления и стабилизации страны .