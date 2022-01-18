США планируют ввести санкции против "пророссийских сепаратистов в Украине" — WSJ

Экономические меры могут быть объявлены уже в четверг, 20 января.

США готовят экономические санкции в отношении "пророссийских сепаратистов" в Украине, которые могут затронуть по меньшей мере четырие физических лица.

Об этом пишет ведущее американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США.

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По данным издания, экономические санкции планируют ввести с целью давления для предотвращения возможного нападения России в Украину. Как сообщают собеседники WSJ, эти меры могут быть объявлены уже в четверг, 20 января.

Отмечается, новые санкции будут введены в соответствии с подписанным лидером США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к "внешней агрессии России". Согласно ему, предполагается замораживание активов лиц, включенных в списки санкций.

Ранее сообщалось, что сенаторы США, находясь в Киеве с официальным визитом, пообещали, что Вашингтон предоставит Украине оружие, а против России и лично самого президента Владимира Путина введут "ужасающие санкции", если Кремль решится на полномасштабное вторжение.

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