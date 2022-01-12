США планируют ввести санкции против Путина: в Сенате опубликовали документ

США планируют ввести санкции против Путина: в Сенате опубликовали документ

Решения, предварительно, могут принять 14 января.

В Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената опубликовали в среду, 12 января.

Об этом сообщает The Washington Times.

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Отмечается, пакет санкций направлен против:

высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров,

главных банковских учреждений,

российских компаний,

SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.

"Экономические ограничения, изложенные в законопроекте, совершенно ясно дают понять, что Сенат США не будет праздным, когда Кремль грозит повторным вторжением в Украину", — сказал руководитель Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Также они призывают Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод "Северный поток-2" не заработал.

Заметим, по предварительной информации американских СМИ, сенат США 14 января примет законопроект о санкциях по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

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