США планируют ввести санкции против Путина: в Сенате опубликовали документ

Решения, предварительно, могут принять 14 января.
В Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената опубликовали в среду, 12 января.
Об этом сообщает The Washington Times.
Отмечается, пакет санкций направлен против:
- высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров,
- главных банковских учреждений,
- российских компаний,
- SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.
"Экономические ограничения, изложенные в законопроекте, совершенно ясно дают понять, что Сенат США не будет праздным, когда Кремль грозит повторным вторжением в Украину", — сказал руководитель Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.
Также они призывают Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод "Северный поток-2" не заработал.
Заметим, по предварительной информации американских СМИ, сенат США 14 января примет законопроект о санкциях по российскому газопроводу "Северный поток-2".
Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".
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