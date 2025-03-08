США планируют вывести войска из Германии и перебросить их в Венгрию — The Telegraph

В настоящее время за пределами США находятся около 160 тысяч американских военнослужащих.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и перевода их в Венгрию.

Об этом пишет The Telegraph.

Источники в Белом доме сообщили, что американский президент планирует вывести 35 тысяч военнослужащих из Германии, что может еще сильнее ухудшить отношения между США и Европой.

Ранее Трамп не раз заявлял, что европейские страны должны больше вкладываться в свои оборонные возможности. Источники издания сообщили, что Трамп "все больше разочаровывается тем, что континент стремится к войне".

Представитель Совета национальной безопасности Бывшего дома Брайан Гьюз заявил, что "военные США всегда рассматривают возможность передислокации по всему миру, чтобы наилучшим образом реагировать на текущие угрозы нашим интересам".

В настоящее время за пределами США находятся около 160 тысяч американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Трамп признал, что Россия наносит более сильные удары по Украине из-за паузы в помощи от США.

Мы ранее информировали, что Зеленский провел переговоры с Мерцом.

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