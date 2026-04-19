Торговый танкер / © Associated Press

Войска США планируют осуществлять операции по подъему на борт и захвату нефтяных танкеров и торговых судов, связанных с Ираном и находящихся в международных водах.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, решение администрации Дональда Трампа усилить давление на Тегеран связано с попыткой заставить иранские власти открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по ядерной программе.

Планирование операций проходит на фоне сообщений об усилении иранского контроля над регионом. В частности, в материале отмечается, что иранские военные атаковали несколько торговых судов и заявили о «строгом контроле» над Ормузским проливом.

В то же время накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив остается полностью открытым для коммерческого судоходства. Президент США Дональд Трамп, по данным материала, приветствовал это заявление.

По информации Центрального командования США, американские силы уже развернули 23 судна, пытавшихся выйти из иранских портов в рамках операций по морскому контролю.

Как отмечает WSJ, потенциальное расширение сделки позволит США действовать не только в районе Персидского залива, но и в международных водах по всему миру, в том числе в отношении судов, перевозящих иранскую нефть или военные грузы, которые могут поддерживать режим в Тегеране.

Ранее сообщалось, что Иран грозится прекратить даже ограниченный проход судов по Ормузскому проливу, если США продолжат «вражеские морские действия».

