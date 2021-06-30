США планируют запретить пассажирское авиасообщение с Беларусью

Речь идет о запрете на продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь, в том числе на те рейсы, которые осуществляются с пересадкой.

Министерство транспорта США планирует ограничить авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом говорится на сайте Минтранса США.

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Речь идет о запрете на продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь, в том числе на те рейсы, которые осуществляются с пересадкой.

Запрет не коснется тех полетов, которые будут считаться важными для национальных интересов США, в том числе по гуманитарным причинам или причинам национальной безопасности.

В Минтрансе понимают, что этот шаг в основном является символическим, поскольку сравнительно мало билетов покупается для поездок в Беларусь у американских туристических компаний.

В свою очередь, американское правительство призвало экипажи пассажирских рейсов, выполняющих перелеты над белорусской территорией, проявлять "крайнюю осторожность".

Ранее сообщалось, что Украина резко отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства".

Вскоре стало известно, что Романа Протасевича вместе с девушкой Софией Сапегой перевели под домашний арест

Напомним:

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