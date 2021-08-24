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США планируют завершить эвакуацию из Афганистана и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа

США планируют завершить эвакуацию из Афганистана и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа

Associated Press

Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных.

США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа. Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных, и, в меньшем количестве, военные других стран Запада.

Об этом 23 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает DPA ,

Он отметил, что Штаты считают своим крайним сроком для завершения эвакуации 31 августа, и добавил, что в США видели заявления "Талибана" о том, что они не готовы позволить западным союзникам остаться после этой даты.

Напомним:

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