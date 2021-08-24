США планируют завершить эвакуацию из Афганистана и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа

США планируют завершить эвакуацию из Афганистана и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа

Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных.

США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа. Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных, и, в меньшем количестве, военные других стран Запада.

Об этом 23 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает DPA ,

Он отметил, что Штаты считают своим крайним сроком для завершения эвакуации 31 августа, и добавил, что в США видели заявления "Талибана" о том, что они не готовы позволить западным союзникам остаться после этой даты.

Напомним:

По состоянию на 23 августа военные США и их союзники эвакуировали в общей сложности около 10,9 тысяч человек из Кабула. Американские военные провели за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах.

в общей сложности около 10,9 тысяч человек из Кабула. Американские военные провели за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах. Ранее в Киев из Афганистана прилетел третий эвакуационный самолет с украинцами и членами их семей.

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