США поддержали план ЕС по поддержке Украины за счет российских активов

Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов как инструмента поддержки Украины и прекращения войны. Европейская комиссия предложила план, позволяющий правительствам стран ЕС использовать до 185 миллиардов евро из 210 миллиардов евро суверенных активов РФ, замороженных в Европе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский источник, знакомый с ситуацией.

Подробности европейского плана

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, США и их союзники заблокировали транзакции с Центральным банком и Министерством финансов России, обездвижив около 300 миллиардов долларов суверенных активов. Большинство из них – около 210 млрд евро или 217 млрд долларов – заморожены в Европе. Именно эти деньги Еврокомиссия предлагает использовать на нужды Украины, но без их прямой конфискации. Это касается использования доходов от этих активов.

Источник в США подтвердил полную поддержку этого шага.

«Вашингтон полностью поддерживает Евросоюз и шаги, которые он сейчас предпринимает, чтобы использовать эти активы как инструмент», — цитирует издание слова своего собеседника.

В настоящее время предложение ЕС задерживается из-за беспокойства со стороны Бельгии, где сохраняется большая часть этих активов.

Давление Вашингтона и угрозы Кремля

Между тем, попытки усилить финансовое давление на Москву продолжаются. Недавно президент США Дональд Трамп ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", двух крупнейших нефтяных компаний РФ. Этот шаг подчеркнул намерение Вашингтона «сжать» финансы России и принудить Кремль к заключению мирного соглашения с Украиной.

Американский источник отметил, что Вашингтон наблюдает за последствиями решения по нефтяным компаниям и «есть еще больше вещей, которые мы могли бы сделать, чтобы попытаться усилить давление».

На фоне этих обсуждений возросло напряжение, особенно в Бельгии. Германия предположила, что недавние случаи появления беспилотников над военными базами и аэропортами в Бельгии могут являться сообщением от Москвы с призывом «не трогать» замороженные активы. В ответ Москва отрицала какую-либо связь с инцидентами, но в то же время пообещала «болезненный ответ» в случае конфискации ее активов.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре. Дискуссии в рамках ЕС продолжаются, пока страны-члены еще не пришли к окончательному решению.