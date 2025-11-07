- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
США поддерживают использование ЕС замороженных активов РФ для прекращения войны — Reuters
Вашингтон "совершенно поддерживает" предложение Еврокомиссии использовать большую часть замороженных российских суверенных активов на нужды Украины.
Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов как инструмента поддержки Украины и прекращения войны. Европейская комиссия предложила план, позволяющий правительствам стран ЕС использовать до 185 миллиардов евро из 210 миллиардов евро суверенных активов РФ, замороженных в Европе.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский источник, знакомый с ситуацией.
Подробности европейского плана
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, США и их союзники заблокировали транзакции с Центральным банком и Министерством финансов России, обездвижив около 300 миллиардов долларов суверенных активов. Большинство из них – около 210 млрд евро или 217 млрд долларов – заморожены в Европе. Именно эти деньги Еврокомиссия предлагает использовать на нужды Украины, но без их прямой конфискации. Это касается использования доходов от этих активов.
Источник в США подтвердил полную поддержку этого шага.
«Вашингтон полностью поддерживает Евросоюз и шаги, которые он сейчас предпринимает, чтобы использовать эти активы как инструмент», — цитирует издание слова своего собеседника.
В настоящее время предложение ЕС задерживается из-за беспокойства со стороны Бельгии, где сохраняется большая часть этих активов.
Давление Вашингтона и угрозы Кремля
Между тем, попытки усилить финансовое давление на Москву продолжаются. Недавно президент США Дональд Трамп ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", двух крупнейших нефтяных компаний РФ. Этот шаг подчеркнул намерение Вашингтона «сжать» финансы России и принудить Кремль к заключению мирного соглашения с Украиной.
Американский источник отметил, что Вашингтон наблюдает за последствиями решения по нефтяным компаниям и «есть еще больше вещей, которые мы могли бы сделать, чтобы попытаться усилить давление».
На фоне этих обсуждений возросло напряжение, особенно в Бельгии. Германия предположила, что недавние случаи появления беспилотников над военными базами и аэропортами в Бельгии могут являться сообщением от Москвы с призывом «не трогать» замороженные активы. В ответ Москва отрицала какую-либо связь с инцидентами, но в то же время пообещала «болезненный ответ» в случае конфискации ее активов.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре. Дискуссии в рамках ЕС продолжаются, пока страны-члены еще не пришли к окончательному решению.