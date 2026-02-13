США поднимают крупнейший в мире авианосец: куда и зачем стягивают силы

Самый мощный авианосец в мире USS Gerald R. Ford / © Associated Press

Пентагон поручил второй авианосной ударной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.

Об этом пишет издание NYT.

Эта информация появилась на фоне того, как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он рассматривает возможность отправки второго авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford) на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.

По данным собеседников издания, экипажу корабля сообщили о том, что в Персидском заливе он присоединится к находящейся там с конца января ударной группе во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln).

Экипаж авианосца рассчитывал вернуться на базу в начале марта, однако из-за передислокации моряки, вероятно, не попадут домой до конца апреля или начала мая.

По официальным данным США, в настоящее время около 30 тысяч американских военнослужащих дислоцированы в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. В то же время три действующих американских авианосца находятся за пределами Ближнего Востока: USS George Washington — в Японии, USS Abraham Lincoln — в зоне Индо-Тихоокеанского командования, а USS Gerald R. Ford — в зоне Южного командования США. У двух дополнительных авианосцев возле Норфолка и Сан-Диего нет активного боевого развертывания.

Что предшествовало

На фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, включающую Ближний Восток.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране вероятно и может состояться в течение 24 часов.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости положить конец правлению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, управляющего страной уже 37 лет. Он утверждает, что пора искать нового лидера в Иране.

Впоследствии Трамп заявил о перебрасывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.

Справка: USS Gerald R. Ford является крупнейшим авианосцем в мире. Он может разместить 4500 членов экипажа и 70 самолетов и считается ВМС США «самой способной, универсальной и смертоносной боевой платформой в мире».

Gerald R. Ford длиной более 335 метров, работает на ядерной энергии и оснащен инновационной катапультной системой для электромагнитного запуска самолетов, современными радарами и ядерными реакторами, непрерывно питающими двигатели корабля.