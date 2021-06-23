США подняли истребители F-22 из-за приближения российских бомбардировщиков к Гавайям

Россия развернула крупномасштабные учения неподалеку от побережья Гавайев.

В июне США дважды отправляли свои истребители F-22 Raptor к побережью Гавайев в связи с проведением в регионе крупномасштабных учений бомбардировщиков РФ.

Об этом со ссылкой на собственные источники в американском Министерстве обороны сообщает ABC News.

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Отмечается, что 13 и 18 июня F-22 Raptor были отправлены на патрулирование из военно-морской базы США Перл-Харбор — Хикам.

По данным издания, "российский самолет подошел не ближе, чем на 150 миль от побережья Гавайев", не войдя в зону идентификации противовоздушной обороны (ADIZ).

"Так, F-22 не перехватывали российские военные самолеты, а были отправлены в воздух в основном в качестве меры предосторожности на случай, если они пересекут зону ПВО", — говорится в материале.

Между тем в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США пообещали "продолжить полеты в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности других судов и самолетов в соответствии с международным правом".

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"Военно-воздушные силы США призваны обеспечить защиту родины, а также свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион для всех стран", — отметили в USINDOPACOM.

В издании напоминают, что в последние годы Соединенные Штаты перехватили немало российских самолетов, летевших на территории ПВО, особенно у побережья Аляски.

В частности, более года назад F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили две группы российских бомбардировщиков, входивших в ПВО Аляски, при этом первая группа летела в пределах 20 морских миль от берегов Аляски — всего в 8 морских милях от территориального воздушного пространства США.

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