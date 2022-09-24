США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами: что известно

Ночью, 24 сентября, США подняли в небо один из редких самолетов, предназначенный для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Три самолета, среди которых был и уникальный борт Соединенных Штатов RC-135S "Cobra Ball", находились в небе над США. Два из них — Cobra63 и Cobra61 — были над Аляской неподалеку от границы с Российской Федерацией, еще один — в центральной части Соединенных Штатов.
Об этом стало известно с мониторингового портала flightradar24.
Пока все три самолета, скорее всего, приземлились, ведь на портале flightradar их не видно.
Следует отметить, что последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022 года, когда Россия проводила испытания своих МБР "Сармат" по космодрому "Плесецк" в Архангельской области. Тогда в сторону Аляски вылетели два таких самолета, которые отслеживали разделявшийся "прилет" ракетной головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.
Отметим, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии ТСН.ua рассказал, что имевшиеся у России планы по ядерному удару касались преимущественно Польши, Литвы или направления дальше на север.
"С 2006 года Россия проводила ряд учений, во время которых (с привлечением Беларуси) моделировалось нанесение тактических ядерных ударов по Варшаве и по Копенгагену. Затем это расширялось, уменьшалось, но в любом случае точки для ядерных ударов располагались по этой линии от Калининграда. на северо-восток или западнее. Носители тактических ядерных зарядов размещены именно в Калининграде. Это ракеты Искандеры", — рассказал Мусиенко.
Теперь эксперт сомневается, что россияне изменили точки потенциальных ядерных ударов, ведь план России состоит в том, чтобы угрожать ядерным оружием прежде всего странам НАТО и Европе. РФ разместила свои ядерные боеголовки прямо посреди Европы в Калининграде и продолжает шантажировать мир.
Напомним, несколько месяцев США предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия. Соответствующие сообщения с предупреждением Кремлю поступали в частном формате.
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