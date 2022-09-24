США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами: что известно

Ночью, 24 сентября, США подняли в небо один из редких самолетов, предназначенный для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Три самолета, среди которых был и уникальный борт Соединенных Штатов RC-135S "Cobra Ball", находились в небе над США. Два из них — Cobra63 и Cobra61 — были над Аляской неподалеку от границы с Российской Федерацией, еще один — в центральной части Соединенных Штатов.

Об этом стало известно с мониторингового портала flightradar24.

Пока все три самолета, скорее всего, приземлились, ведь на портале flightradar их не видно.

Следует отметить, что последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022 года, когда Россия проводила испытания своих МБР "Сармат" по космодрому "Плесецк" в Архангельской области. Тогда в сторону Аляски вылетели два таких самолета, которые отслеживали разделявшийся "прилет" ракетной головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.

Скриншот сайта flightradar24

Отметим, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии ТСН.ua рассказал, что имевшиеся у России планы по ядерному удару касались преимущественно Польши, Литвы или направления дальше на север.

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"С 2006 года Россия проводила ряд учений, во время которых (с привлечением Беларуси) моделировалось нанесение тактических ядерных ударов по Варшаве и по Копенгагену. Затем это расширялось, уменьшалось, но в любом случае точки для ядерных ударов располагались по этой линии от Калининграда. на северо-восток или западнее. Носители тактических ядерных зарядов размещены именно в Калининграде. Это ракеты Искандеры", — рассказал Мусиенко.

Теперь эксперт сомневается, что россияне изменили точки потенциальных ядерных ударов, ведь план России состоит в том, чтобы угрожать ядерным оружием прежде всего странам НАТО и Европе. РФ разместила свои ядерные боеголовки прямо посреди Европы в Калининграде и продолжает шантажировать мир.

Напомним, несколько месяцев США предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия. Соответствующие сообщения с предупреждением Кремлю поступали в частном формате.

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