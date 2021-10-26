США подозревают Иран в атаке на свою военную базу в Сирии — АР

США подозревают Иран в атаке на свою военную базу в Сирии — АР

Между тем проиранские СМИ сообщают, что атаку на Аль-Танф совершили "союзники Сирии".

США считают Иран ответственным за атаку беспилотников на американскую военную базу Аль-Танф на юге Сирии.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Associated Press.

Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что Иран поддержал нападение и предоставил ресурсы для его осуществления, в частности беспилотники. В то же время иранские БПЛА были запущены с территории другого государства.

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Отмечается, что в атаке были задействованы до пяти беспилотных летательных аппаратов, заряженных взрывчатыми веществами. Они поразили как американскую сторону гарнизона Аль-Танф, так и территорию, где базируются сирийские оппозиционные силы.

Информации о погибших или раненых в результате нападения не поступало.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал инцидент "сложной, скоординированной и нарочитой атакой", добавив, что США уже сталкивались с подобными нападениями со стороны групп шиитских ополченцев. Впрочем, предоставлять какие-либо подробности он отказался.

Между тем проирански СМИ сообщают, что атаку на Аль-Танф совершили "союзники Сирии" в отместку за нападение, которое несколькими днями ранее произошло вблизи исторического сирийского города Пальмира. США заявляют, что не причастны к нему.

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Последнее значительное нападение Ирана на вооруженные силы США состоялось в январе 2020 года, когда Тегеран запустил залп баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке. Войска США и коалиции были предупреждены о приближении ракет и смогли скрыться, но более сотни американских военнослужащих получила черепно-мозговые травмы от взрывов.

Атака Ирана была ответом на удар американского беспилотника недалеко от аэропорта Багдада, благодаря которому были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис.

Через два месяца после нападения на Аль-Асад американские истребители нанесли удары по пяти объектам поддерживаемых Ираном членов шиитских ополченцев.

Как сообщалось, войска США и коалиции в Аль-Танфе обучают сирийские силы патрулированию для борьбы с боевиками Исламского государства. База расположена на пересечении границ Сирии, Ирака и Иордании. Оценка ущерба продолжается.

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