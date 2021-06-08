США подтверждают гипотезу об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя — WSJ

Исследование было подготовлено еще в мае прошлого года.

Гипотеза о утечки коронавируса COVID-19 с уханской лаборатории может быть правдоподобной.

Об этом идется в секретном документе нацлаборатории правительства США, который попал в руки издания The Wall Street Journal, рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.

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Исследование было подготовлено еще в мае прошлого года. Оно опирается на анализе вируса, который вызывает COVID. Больше недели назад американский президент Джо Байден поручил разведке удвоить усилия в расследовании реальной причины происхождения коронавируса. Сейчас у экспертов две теории: либо вирус возник естественно, или же это был создан в лаборатории Ухань.

Между тем, в ВОЗ заявили, что не имеют права заставлять Китай или любую другую страну раскрыть больше информации о происхождении коронавируса. Поэтому ожидают поддержки других государств-членов организации. Местные исследователи уже посещали Ухань, чтобы выяснить происхождение болезни. Впрочем, тогда они пришли к выводу, что теория лабораторного утечки очень маловероятная.

Новости мира: гипотеза относительно утечки COVID-19 с уханськой лаборатории может быть реальной

Как сообщалось, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки писал, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении в ноябре 2019 года, за месяц до начала пандемии COVID-19. Отмечается, что симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ. В издании считают, что эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 с китайской лаборатории

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