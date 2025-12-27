США показали Европе «большой средний палец» в вопросе защиты от России генерал Годжес

Флаги США и ЕС / © Getty Images

Новая стратегия национальной безопасности США выглядит как сигнал Европе, что она остается один на один перед российской угрозой.

Такую оценку в эфире Эспрессо высказал американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

По словам генерала, обнародованный документ демонстрирует четкое смещение фокуса Вашингтона и содержит скрытый, но достаточно однозначный сигнал для европейских союзников.

«Стратегия национальной безопасности, обнародованной администрацией США, для меня выглядит как большой средний палец в сторону Европы. Она, в сущности, говорит: Европа, вы сами по себе», — заявил Ходжес.

Он отметил, что хотя прямо это не проговаривается, общий подтекст документа создает впечатление, что Европу фактически оставляют в зоне российского влияния.

Генерал обратил внимание, что США в своей стратегии четко очерчивают Западное полушарие — Северную, Центральную и Южную Америку как сферу собственных интересов.

«Мы видим это на примере действий в Карибском бассейне против Венесуэлы, разговоров о Гренландии или Канаде. Все это индикаторы того, как администрация видит мир», – объяснил Ходжес.

По его словам, этот подход подтверждается и реорганизацией Министерства обороны США и новым распределением военных ресурсов.

В то же время по отношению к России, считает генерал, позиция Вашингтона выглядит так, будто Европе предложили самостоятельно решать проблемы безопасности.

«США, похоже, сказали Европе: разбирайтесь сами. При этом трудно понять, насколько Соединенные Штаты остаются по-настоящему привержены НАТО», — подчеркнул он.

Комментируя политику США по Китаю, Ходжес отметил, что Вашингтон не намерен отдавать Пекину контроль над Тихим океаном, но в то же время готовность к прямой военной конфронтации выглядит сомнительной.

"Из того, что говорит и делает администрация, создается впечатление: пока США могут торговать и действовать в Тихом океане, они не будут готовы воевать, например, за Тайвань", - подытожил генерал.

Ранее сообщалось, что основанный на правилах глобальный мировой порядок, его институты и система ценностей переживают кризис легитимности и доверия, поскольку США отвращаются от них .

Мы ранее информировали, что внутреннее окружение президента США Дональда Трампа все активнее обсуждает Россию как потенциально привлекательное направление для американского бизнеса в случае завершения войны против Украины .