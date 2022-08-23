США, Польша, страны Балтии: россияне назвали страны, где хотят "спецоперацию" после Украины

Пока часть стран ЕС думают о запрете виз для граждан России, россияне рассказали о том, в какой стране хотели бы "спецоперацию" после войны в Украине.

Так, в России провели уличный опрос среди прохожих с вопросом: "В какой стране вы хотели бы начать "спецоперацию" после Украины?"

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Среди ответов прозвучали США, Польша, страны Балтии и вообще – "все страны". О том, что, возможно, не стоит проводить такие "спецоперации" где бы то ни было, не сказал почти никто. Лишь одна женщина ответила, что "пора вообще прекратить все это, одуматься народу".

Вот, какие ответы дали россияне:

Америка.

Польшу нужно раздолбать. Потому что это – враг номер один, еще хуже Украины.

Я считаю, что пора вообще прекратить все это, одуматься народу. Потому что в основном это не от народа идет, а от верхушек.

Ну, пусть будут те же США.

Можно по улучшению нашей страны начать спецоперацию. Ну, в принципе, такую спецоперацию можно на Балтике провести, потому что балтийцы очень ненавидят нас, беспричинно при чем.

Блин, во всех странах, наверное, нужно начинать спецоперацию. Надоели они уже. Потому что санкции вот это вот и все остальное подобное – не очень хорошо.

Напомним, в связи со значительно усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны РФ в Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в Россию.

Россия устроит у себя теракты и будут обвинять в них Украину / Игорь Рейтерович

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