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США, Польша, страны Балтии: россияне назвали страны, где хотят "спецоперацию" после Украины

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США, Польша, страны Балтии: россияне назвали страны, где хотят "спецоперацию" после Украины

Фото: pixabay.com

Пока часть стран ЕС думают о запрете виз для граждан России, россияне рассказали о том, в какой стране хотели бы "спецоперацию" после войны в Украине.

Так, в России провели уличный опрос среди прохожих с вопросом: "В какой стране вы хотели бы начать "спецоперацию" после Украины?"

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Среди ответов прозвучали США, Польша, страны Балтии и вообще – "все страны". О том, что, возможно, не стоит проводить такие "спецоперации" где бы то ни было, не сказал почти никто. Лишь одна женщина ответила, что "пора вообще прекратить все это, одуматься народу".

Вот, какие ответы дали россияне:

  • Америка.
  • Польшу нужно раздолбать. Потому что это – враг номер один, еще хуже Украины.
  • Я считаю, что пора вообще прекратить все это, одуматься народу. Потому что в основном это не от народа идет, а от верхушек.
  • Ну, пусть будут те же США.
  • Можно по улучшению нашей страны начать спецоперацию. Ну, в принципе, такую спецоперацию можно на Балтике провести, потому что балтийцы очень ненавидят нас, беспричинно при чем.
  • Блин, во всех странах, наверное, нужно начинать спецоперацию. Надоели они уже. Потому что санкции вот это вот и все остальное подобное – не очень хорошо.

Напомним, в связи со значительно усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны РФ в Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в Россию.

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