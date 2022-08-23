США, Польша, страны Балтии: россияне назвали страны, где хотят "спецоперацию" после Украины

Пока часть стран ЕС думают о запрете виз для граждан России, россияне рассказали о том, в какой стране хотели бы "спецоперацию" после войны в Украине.
Так, в России провели уличный опрос среди прохожих с вопросом: "В какой стране вы хотели бы начать "спецоперацию" после Украины?"
Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
Среди ответов прозвучали США, Польша, страны Балтии и вообще – "все страны". О том, что, возможно, не стоит проводить такие "спецоперации" где бы то ни было, не сказал почти никто. Лишь одна женщина ответила, что "пора вообще прекратить все это, одуматься народу".
Вот, какие ответы дали россияне:
- Америка.
- Польшу нужно раздолбать. Потому что это – враг номер один, еще хуже Украины.
- Я считаю, что пора вообще прекратить все это, одуматься народу. Потому что в основном это не от народа идет, а от верхушек.
- Ну, пусть будут те же США.
- Можно по улучшению нашей страны начать спецоперацию. Ну, в принципе, такую спецоперацию можно на Балтике провести, потому что балтийцы очень ненавидят нас, беспричинно при чем.
- Блин, во всех странах, наверное, нужно начинать спецоперацию. Надоели они уже. Потому что санкции вот это вот и все остальное подобное – не очень хорошо.
Напомним, в связи со значительно усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны РФ в Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в Россию.
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