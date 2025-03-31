Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

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США получат сильный ответный удар, если попытаются осуществить собственные угрозы против Ирана.

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Reuters.

В воскресенье, 30 марта, Дональд Трамп повторил свою угрозу, что Иран будет разбомблен, если он не примет его предложение о переговорах, изложенном в письме, направленном руководству Ирана в начале марта, дав Тегерану двухмесячное окно для принятия решения. В Иране отказались от переговоров.

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«Вражда со стороны США и Израиля была всегда. Они угрожают напасть на нас, что мы не считаем очень вероятным, но если они совершат какую-то пакость, то обязательно получат сильный ответный удар. А если они думают о том, чтобы вызвать беспорядки внутри страны, как это было в прошлые годы, иранский народ сам разберется с ними», — сказал Хаменеи.

Иранские власти обвиняют Запад в недавних беспорядках, включая протесты 2022-2023 годов из-за смерти под стражей Махсы Амини и общенациональных протестов в 2019 году из-за повышения цен на топливо.

Западные государства обвиняют Иран в том, что у него есть тайный план создания ядерного оружия путем обогащения урана до высокого уровня чистоты расщепления, который, по их словам, оправдан для гражданской программы по использованию атомной энергии. Тегеран утверждает, что его ядерная программа полностью предназначена для гражданских энергетических целей.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал разбомбить Иран, если не будет заключено ядерное соглашение. Трамп также пригрозил Ирану «вторичными пошлинами», которые уже стали привычным способом давления на правительства других стран.