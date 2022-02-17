США получили письменную реакцию России относительно "гарантий безопасности": видео

Американский посол покинул российское внешнеполитическое ведомство без комментариев.

В четверг, 17 февраля, в министерстве иностранных дел России передали ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщают российские информационные агентства.

Около 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву) в помещение МИД России прибыл посол США Джон Салливан. Спустя 15 минут он покинул российское внешнеполитическое ведомство, не комментируя журналистам цель своего визита.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передаст сегодня свои ответы США в электронном и бумажном виде. Глава российского МИД также пообещал, что ответ будет обнародован через несколько часов после того, как его отправят в Вашингтон.

В Государственном департаменте США подтвердили, что получили ответы России.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Она была доставлена ​​после Салливану в Москве сегодня", — сказал неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в комментарий CNN.

Полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией так называемых "гарантиях безопасности" появился три недели назад в испанской газете El País. В этом документе обозначены общие направления, в которых США и НАТО готовы сотрудничать с Россией. Это, в частности, касается контроля за вооружениями, снижения рисков и размещения ракетных систем.

Напомним, ранее министерство иностранных дел РФ отказалось принять ответы относительно "гарантий безопасности", направленные генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

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