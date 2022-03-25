США помогут Европе снизить зависимость от российской нефти и газа — Байден

Президент США Джо Байден объявил о новой инициативе, направленной на лишение Путина европейской энергетической прибыли, используемой для «приведения в движение его военной машины».

Президент США Джо Байден объявляет о создании энергетической группы с Европой, чтобы лишить главу РФ Владимира Путина доходов, которые использовались для «управления его военной машиной», пишет CNN.

Выступая в Брюсселе вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Байден сказал, что Россия использует свои усилия для обеспечения Европы нефтью и газом, чтобы «принуждать и манипулировать своими соседями».

Байден сказал, что Соединенные Штаты помогут Европе снизить ее зависимость от российской нефти и газа, а также обеспечат достаточные поставки континента на следующие две зимы.

«Потребуется некоторое время, чтобы настроить цепи поставок газа и инфраструктуру, которые были построены за последнее десятилетие, поэтому мы должны убедиться, что семьи в Европе смогут пережить эту зиму и следующую, пока мы строим инфраструктуру для диверсифицированного, устойчивого и чистого будущего энергии», – сказал Байден.

Группа под председательством представителей Белого дома и Европейской комиссии будет направлена на поиск альтернативных поставок сжиженного газа и снижение общего спроса на газ.

Зависимость Европы от российского газа и нефти оказалась основной точкой покоя в усилиях Запада наказать Москву за ее вторжение в Украину. В то время как США запретили импорт российских энергоносителей, Европе было гораздо труднее прекратить ее снабжение.

«Я знаю, что ликвидация российского газа будет иметь расходы для Европы, но это не только правильно с моральной точки зрения, это поставит нас на более крепкую стратегическую основу», – сказал Байден.

Соединенные Штаты будут работать над поставкой в Европу, по меньшей мере, 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в 2022 году в партнерстве с другими странами, заявил Белый дом.

Высокопоставленные должностные лица администрации заявили, что направляемые в Европу 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа поступают из нескольких источников, включая Соединенные Штаты и страны Азии. Но у чиновников не было точной разбивки, откуда берется газ.

Объявление в пятницу стало кульминацией усилий США за последние месяцы определения альтернативных источников энергии для Европы, в частности в Азии. Чиновники заявили, что эти усилия будут продолжаться в этом году, чтобы достичь цели в 15 миллиардов кубометров.

Один чиновник сказал, что отлучение Европы от российской энергетики означает «замену ненадежного поставщика СПГ гораздо более надежным поставщиком в США».

Группа также будет работать над сокращением выбросов парниковых газов за счет сокращения выбросов метана и использования чистой энергии для работы.

«Этот кризис тоже дает возможность. Это катализатор, – сказал Байден. – Катализатор, который будет способствовать инвестициям, которые нам необходимы, чтобы удвоить достижения наших целей в сфере экологически чистой энергии и ускорить прогресс в наше будущее с нулевыми выбросами«.

Фон дер Ляйен назвала общую энергетическую группу "большим шагом" в усилиях по диверсификации поставок газа из России.

«Мы хотим, как европейцы, диверсифицироваться от России к поставщикам, которым мы доверяем, которые являются друзьями и которые являются надежными, и поэтому обязательства США предоставить Европейскому Союзу дополнительные не менее 15 миллиардов кубометров СПГ в этом году являются большим шагом. в этом направлении, потому что это заменит поставки СПГ, которые мы сейчас получаем из России», – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

США также обязались обеспечить стабильный спрос и поставку дополнительных 50 миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа до 2030 года, который, по словам фон дер Ляен, заменит треть поставок российского газа в Европу.

Это ставит блок "сейчас в верный путь", сказала она, подчеркнув необходимость для ЕС обеспечить поставки "не только на следующую зиму, но и на годы вперед".

Кроме того, поскольку текущая газовая инфраструктура может использоваться в будущем для получения чистого водорода, она играет роль в декарбонизации нашей экономики, продолжила она.

Сотрудничество между ЕС и США "показывает силу наших демократий", а присутствие Байдена в Европе посылает "мощное сообщение миру", — добавила она.

Напомним, во время своего обращения президент Зеленский отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и призвал венгерского лидера не колебаться с принятием решений по санкциям, когда в Украине российские кафиры занимаются массовыми убийствами.