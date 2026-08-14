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США понесли рекордные потери дронов в войне с Ираном: уничтожена четверть флота Reaper
Общая стоимость утраченной техники может достигать $1,3 млрд.
Соединенные Штаты потеряли по меньшей мере 45 беспилотников MQ-9 Reaper во время войны с Ираном. Это примерно четверть всех таких дронов, находящихся на вооружении США.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
MQ-9 Reaper американские военные используют для ведения разведки и нанесения целенаправленных ударов.
По данным ВВС США, стоимость одного Reaper в зависимости от комплектации, в том числе установленных сенсоров и вооружения, может составлять от $30 до $50 млн.
Таким образом, общая стоимость беспилотников, потерявших Соединенные Штаты во время войны с Ираном, может оцениваться примерно в $1,3 млрд.
В то же время, один из американских чиновников отметил, что далеко не все потерянные Reaper были сбиты противником.
По его словам, часть беспилотников разбилась после того, как операторы потеряли связь с ними. Точное количество таких случаев пока не установлено.
Ранее сообщалось, что Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, из-за нехватки на фоне войны с Ираном.
Мы ранее информировали, что США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневный режим прекращения огня, который должен завершиться 17 августа.