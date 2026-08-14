ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

США понесли рекордные потери дронов в войне с Ираном: уничтожена четверть флота Reaper

Общая стоимость утраченной техники может достигать $1,3 млрд.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper / © Википедия

Соединенные Штаты потеряли по меньшей мере 45 беспилотников MQ-9 Reaper во время войны с Ираном. Это примерно четверть всех таких дронов, находящихся на вооружении США.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

MQ-9 Reaper американские военные используют для ведения разведки и нанесения целенаправленных ударов.

По данным ВВС США, стоимость одного Reaper в зависимости от комплектации, в том числе установленных сенсоров и вооружения, может составлять от $30 до $50 млн.

Таким образом, общая стоимость беспилотников, потерявших Соединенные Штаты во время войны с Ираном, может оцениваться примерно в $1,3 млрд.

В то же время, один из американских чиновников отметил, что далеко не все потерянные Reaper были сбиты противником.

По его словам, часть беспилотников разбилась после того, как операторы потеряли связь с ними. Точное количество таких случаев пока не установлено.

Ранее сообщалось, что Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, из-за нехватки на фоне войны с Ираном.

Мы ранее информировали, что США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневный режим прекращения огня, который должен завершиться 17 августа.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie