США посоветовали Ирану прекратить агрессию в регионе и помощь Путину в войне против Украины

Белый дом четко определил роль Ирана в его намерениях присоединиться к саммиту исламских и арабских лидеров по ситуации в Газе, призвав Тегеран прежде всего не расшатывать ситуацию, а также прекратить помощь Путину в его войне против Украины.

Об этом заявил в четверг во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

"Мы считаем, что было бы хорошо, если бы президент Ирана, верховный лидер Ирана, КСИР и прокси-группы, которых они обеспечивают, прекратили атаки на наши войска в Ираке и Сирии, финансирование ХАМАС, финансирование Хезболлы, морские атаки в регионе Персидского залива, а также прекратили облегчать Путину убийства невиновных украинцев", — подчеркнул представитель Белого дома.

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Так Кирби прокомментировал сообщение о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси намерен принять участие в Саммите Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии.

Накануне власти Саудовской Аравии заявили, что намерены в течение следующих дней провести саммит лидеров исламских и арабских государств в Эр-Рияде, который сосредоточится на ситуации, связанной с конфликтом ХАМАС против Израиля.

Отметим, в ГУР не фиксируют активные поставки Ирана дронов-камикадзе "Шахед" России. Однако Тегеран все еще может отправлять Москве незначительные партии готовых БПЛА.

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