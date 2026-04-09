США поставили союзникам ультиматум по поводу Ормузского пролива: чего требует Трамп

США обратились к европейским союзникам с требованием предоставить четкие обязательства по безопасности судоходства в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране. Как сообщает высокопоставленный представитель НАТО, Вашингтон ожидает от партнеров конкретных планов в ближайшие дни.

Об этом пишет Bloomberg .

Чего хотят США

Как отмечается, вопрос обсуждался в ходе встречи американских и натовских чиновников в Белом доме, где президент США Дональд Трамп провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также консультации прошли в Пентагоне и Государственном департаменте.

Речь идет об инициативе международной коалиции во главе с Великобританией, в которую входят более 40 стран, в том числе государства Европы, Япония и Канада. Они пообещали содействовать возобновлению работы Ормузского пролива. Из-за ее фактической блокировки цены на энергоносители резко возросли, а риски дефицита горючего усилились.

Ранее США, Иран и Израиль объявили о хрупком 14-дневном перемирии, предусматривающем прекращение атак и открытие пролива. После этого около десяти европейских лидеров заявили о готовности обеспечить свободу судоходства в регионе.

Впрочем, несмотря на договоренности, удары между Ираном и Израилем продолжаются, а Ормузский пролив остается фактически закрытым. В Тегеране заявили, что атаки Израиля на связанную с Ираном группировку «Хезболла» в Ливане нарушают условия перемирия.

На этом фоне возникают сомнения, смогут ли участники коалиции оперативно представить свои планы и реалистичны ли сроки, предложенные США.

Ситуация также усугубила отношения между Вашингтоном и союзниками по НАТО. Часть стран отказалась предоставить свои военные базы для ударов по Ирану, а также не поддержала призывы США присоединиться к разблокированию пролива во время активной фазы боевых действий.

После встречи с Рютте Дональд Трамп подверг резкой критике Североатлантический союз, заявив, что НАТО «не было рядом, когда это было нужно».

Генсек Марк Рютте, часто называемый посредником в отношениях между США и Альянсом, пытается снизить напряжение. Однако война с Ираном может стать для него самым серьезным испытанием.

Между тем, в Вашингтоне все чаще звучат заявления о необходимости пересмотра роли НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что союзники должны более активно доказывать свою ценность для США.

Ожидается, что в ближайшие дни вице-президент Джей Ди Венс возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном в Пакистане, где стороны попытаются достичь дальнейших договоренностей по деэскалации.

Ранее говорилось, что Трамп предложил Ирану создать совместное предприятие для контроля и «бизнеса» в Ормузском проливе. Это произошло после заявления о приостановлении ударов США по Ирану, чтобы договориться о безопасном проходе кораблей через пролив, который является ключевым маршрутом для глобальной торговли нефтью.

Иран и Оман смогут взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив в рамках двухнедельного прекращения огня между США и Ираном. Такое решение может позволить Тегерану использовать собранные средства для восстановления.