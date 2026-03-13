США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана

Самолет-заправщик KC-135 / © wikipedia.org

Соединенные Штаты Америки во время военной операции против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135.

Об инциденте сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.

«Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции „Эпическая ярость“, и спасательные работы продолжаются. В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй благополучно приземлился», — говорится в заявлении.

В командовании подчеркнули, что падение самолета не явилось следствием атаки противника или так называемого «дружественного огня».

В настоящее время военные не раскрывают никаких деталей по поводу судьбы членов экипажа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что во время совместной операции с США разгромлен Иран и его союзник, ливанская группировка «Хезболла».

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа неожиданно продемонстрировала несерьезное отношение к войне против Ирана.