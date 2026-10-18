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США предлагают Европе снова покупать российский газ: что задумала администрация Трампа
Администрация Дональда Трампа рассматривает возобновление поставок российского газа в Европу как часть потенциального мирного соглашения по Украине. Европейские должностные лица настороженно восприняли эту идею.
Соединенные Штаты предложили Украине и европейским партнерам рассмотреть возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу. В Вашингтоне считают, что подобная договоренность может стать одним из стимулов для Москвы согласиться на завершение войны.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с ходом переговоров собеседников.
По данным издания, специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер поднимали вопрос возобновления транзита российского газа во время переговоров с украинскими и европейскими чиновниками.
В частности, эта идея обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита американских представителей в Киев в сентябре.
Американская сторона предложила рассмотреть возобновление работы газопроводов, по которым ранее российский газ поступал в европейские страны через территорию Украины.
Почему Трамп хочет вернуть российский газ в Европу
По информации NYT, в Белом доме рассматривают возобновление газовой торговли как возможный экономический стимул для России согласиться на мирное урегулирование.
Американские представители также указывают на потенциальные доходы Украины от транзита газа и возможную заинтересованность европейских потребителей в более дешевых энергоносителях.
В то же время, такой шаг может обеспечить Москве дополнительные поступления и вернуть ей часть экономического влияния на европейский энергетический рынок.
Как отреагировали в Европе
Европейские чиновники, по данным издания, отрицательно восприняли американское предложение.
Возобновление масштабных закупок российского газа противоречило бы многолетним усилиям Европейского Союза по сокращению энергетической зависимости от Москвы.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства постепенно уменьшали импорт российских энергоносителей в поисках альтернативных поставщиков.
Возвращение к предыдущей модели торговли, как опасаются европейские представители, может усилить экономические позиции Кремля и снова сделать газ инструментом политического влияния.
Речь идет лишь об американском предложении, а не о достигнутой договоренности по возобновлению транзита.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Трамп приостановил санкции по «закону Грэмма»: у Путина внезапно заговорили о мире и сотрудничестве.