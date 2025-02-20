США предлагают Киеву "выигрышное" экономическое соглашение: что известно

Официального подтверждения соглашения пока нет, но переговоры продолжаются.

Администрация Дональда Трампа готовит экономический план сотрудничества между США и Украиной, имеющий стратегическое значение для обеих стран.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает The Hill.

По его словам, соглашение станет "выигрышным" решением:

Украина получит инвестиции, ноу-хау и поддержку американского бизнеса;

США выиграют от партнерства, которое принесет обеим странам прибыль.

Министр подчеркнул, что США делают ставку на честное партнерство, тогда как Китай использует "хищнические сделки" для контроля над ресурсами.

“Это не эксплуатация, а реальное экономическое сотрудничество. США привнесут ноу-хау, капитал и станут катализатором для Украины”, – отметил Бессент.

На прошлой неделе он привез в Киев проект соглашения, которое может стать долгосрочным и многофункциональным. Американский министр уверен, что сотрудничество с Вашингтоном станет еще одним инструментом сдерживания российской агрессии.

"Когда украинцы поймут, что это соглашение имеет стратегическое значение, оно станет ключевым для безопасности страны", — добавил Бессент.

Глава Минфина США выразил убеждение, что украинские власти примут предложение.

"Я уверен, что президент Владимир Зеленский будет на борту, когда увидит все преимущества этого сотрудничества", — отметил он.

Напомним, Дональд Трамп набросился с новыми обвинениями на украинского президента Владимира Зеленского, обвиняя его в том, что "он ничего не делал для окончания войны".

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