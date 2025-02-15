США предложили Лукашенко соглашение, чтобы снизить влияние на него Кремля — NYT

В ответ на ослабление в Беларуси репрессий США снимут часть своих санкций.

Соединенные Штаты, вероятно, готовят "большое соглашение" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ему предлагают ослабление санкций в обмен на "отдых вне орбиты России".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

В этом контексте издание напоминает о поездке заместителя помощника госсекретаря США в Европе Криса Смита в Беларусь, результатом которой стало освобождение из заключения журналиста-фрилансера белорусской редакции "Радио Свобода" Андрея Кузнечика, активистки Елену Мовшук и гражданина США, имя которого не указано.

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Во время этой поездки Смит в столице Беларуси встретился с Лукашенко и главой КГБ страны Иваном Тертелем. Позже он рассказал, что белорусский диктатор может выпустить на свободу "множество политзаключенных", среди которых много известных публичных людей.

В ответ на ослабление в Беларуси репрессий США снимут часть своих санкций, например в отношении банков Беларуси и экспорта калийных удобрений, утверждают собеседники NYT.

Другой целью возможного соглашения станет предоставление Лукашенко "отдыха вне орбиты России", добавляет издание. Отмечается также, что переговоры с союзниками США по ослаблению санкций в отношении Беларуси Смит начал еще в 2024 году.

Бывший глава службы внешней разведки Польши Петр Кравчик, работавший с первой администрацией Дональда Трампа над ослаблением влияния Кремля на Лукашенко, называет американскую политику в отношении Беларуси "частью более широкого американского подхода к России".

По его мнению, соглашение с Беларусью даст США дополнительные рычаги влияния на РФ, чтобы там поняли, "что должны быть внимательнее к американским аргументам".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко грубо ответил британскому журналисту на вопрос о признании странами Запада его легитимности пребывания у власти.

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