США предложили Украине альтернативу вступлению в НАТО: Мелони сообщила подробности

США предлагает Украине гарантии безопасности подобно статье 5 НАТО

По информации премьер-министра Италии Джорджи Мелони , США предложили Украине гарантии безопасности, подобные тем, что предоставляет НАТО своим членам, но без формального вступления в Альянс. Мэлони заявила, что президент США Дональд Трамп предложил гарантии, «вдохновленные пятой статьей НАТО».

Об этом сообщает Stern.

Трамп рассказал о своем видении гарантий безопасности во время видеоконференции с лидерами европейских стран и украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

Пятая статья Североатлантического договора обязывает членов Североатлантического союза оказывать взаимную помощь в случае нападения на одного из них. По словам Мэлони, новые предложения США могут превратиться в «соглашение о коллективной безопасности». Такое соглашение, которое будет действовать вне рамок договора НАТО, может обеспечить Украине «поддержку всех ее партнеров, включая США», в случае нового нападения.

Мэлони уже предлагала такое соглашение несколько месяцев назад. В марте она заявила итальянскому парламенту, что в рамках такого соглашения военная помощь является «одним из возможных вариантов, но не единственным». По ее словам, это не означало бы автоматическое вступление союзников в войну с Россией, если она в будущем снова нападет на Украину. Мелони также добавила, что обязательства по помощи будут действовать и обратно, назвав украинскую армию «одной из сильнейших на континенте».

Источники в украинских дипломатических кругах также сообщили, что Трамп предложил «нечто вроде гарантий, как по статье 5, но вне НАТО».

«Но никто подробно не знает, как это будет работать. Или почему Путин на это согласится, если он категорически против НАТО и, очевидно, против эффективных гарантий суверенитета Украины», — отметил другой источник.

Эти предложения США, вероятно, станут предметом обсуждения, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме в понедельник. Согласно украинским источникам, на встрече также поднимут территориальные вопросы, поскольку «Путину действительно удалось продвинуть идею, что украинцы должны покинуть Донбасс».

Напомним, аналитик Майкл Кларк считает, что никакие гарантии на бумаге не обеспечат Украине безопасность и не остановят Путина от нового наземного вторжения в будущем. Чтобы быть в безопасности, у Украины должно быть мощное вооружение для самозащиты и стать «Израилем Европы».