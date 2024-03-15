США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с Россией

Посол США в Венгрии заявил, что Будапешт делает такие шаги, которые "нельзя игнорировать".

Посол Соединенных Штатов вВенгрии Дэвид Прессман предостерег Будапешт от опасности, которую несет тесное сотрудничество с российским режимом.

Также читайте МИД Венгрии набросился с обвинением в адрес советника президента США: что об этом известно

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прессман заявил, что Венгрия является давним союзником, но она делает вещи, которые подрывают доверие к Будапешту, и эти беспокойства разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их "нельзя игнорировать".

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, "колейничающем и относящемся к Соединенным Штатам как к "противнику", в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты "не могут игнорировать спикера Национальной ассамблеи Венгрии, утверждающего, что война Путина в Украине на самом деле "ведется Соединенными Штатами".

"Мы не можем понять или согласиться с тем, что премьер-министр определяет Соединенные Штаты как "главного противника" Венгрии" – объяснил посол.

Он отметил, что союзники предупреждают Венгрию об опасности тесных отношений с Москвой, но если еще политическое решение власти Венгрии, то "тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности".

Посол также напомнил, что Будапешт неоднократно призвал США и других союзников прекратить помогать Украине защитить себя от российских агрессоров.

"Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности", — сказал дипломат.

Посол США заявил, что США хотят улучшить отношения с Венгрией, но Будапешт еще не согласился с этим.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия во вторник вызвала посла США после заявления американского лидера Джо Байдена о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан "стремится к диктатуре".

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия против назначения Рютте генсеком НАТО.

Читайте также: