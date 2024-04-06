США предупредили, что Китай предоставляет России данные геопространственной разведки – Bloomberg

США предупредили союзников о том, что Китай усилил свою поддержку России, включая предоставление данных геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Китай предоставил РФ спутниковые изображения для военных целей, а также микроэлектронику и станки для производства танков. Поддержка Китая также включает оптику, топливо, используемое в ракетах, и расширение космического сотрудничества.

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"Пекин пытался показать себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, но он установил глубокий альянс с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали "безграничной" дружбой в преддверии зимних Олимпийских игр 202 Пекине", – говорится в статье.

Bloomberg уточняет, что торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. В то же время Китай поставляет в Россию разнообразные товары: от одежды до автомобилей, после оттока западных производителей и многочисленных раундов санкций. В то же время РФ увеличила экспорт таких товаров, как уголь и нефть, в Китай.

Издание отмечает, что поддержка Китаем России углубилась в последние месяцы.

"... Возникает беспокойство, поскольку Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники неустанно пытаются помочь Киеву. Между тем, Россия смогла увеличить свое внутреннее производство оружия, продолжает импорт ключевых компонентов через сеть третьих стран и получает снаряды и другое оружие от таких стран, как Северная Корея и Иран", – подчеркивает Bloomberg.

В то же время издание отмечает, что ранее администрация Байдена предупреждала Пекин не предоставлять России оружие, и пока нет никаких признаков этого.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине.

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