США предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот попытается помочь РФ обойти санкции — Госдепартамент

США предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот попытается помочь РФ обойти санкции — Госдепартамент

Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что его страна внимательно следит за уровнем поддержки, которую КНР оказывает России.

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях при оказании помощи России. Речь идет об оружии и обходе санкций.

По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, которого цитирует "Радио Свобода", КНР ожидают серьезные последствия.

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", — сказал он на брифинге.

Прайс отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России лишь усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Так что миру нужно серьезно к этому готовиться, например – "подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мнения об этом".

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