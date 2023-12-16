США предупредили КНДР, что применение ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ина

Северокорейский режим постоянно угрожает ядерным оружием США и их союзникам.

Соединенные Штаты предупредили Северную Корею, что попытка применения ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима диктатора Ким Чен Ина.

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Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам второго заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи.

В сообщении указывается, что во время встречи с представителями Южной Кореи США "подтвердили свою непреклонную преданность предоставлять Республике Корея (РК) расширенное сдерживание, подкрепленное полным спектром американских сил и средств, в том числе ядерных".

"Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против РК будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом", — говорится в ней. .

Заседание ядерной консультативной группы согласовало разные руководящие принципы ядерной стратегии для сдерживания КНДР.

Отметим, что северокорейские власти неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от ядерной программы, поскольку они "позволяют выжить" режиму.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений.

Кроме того, мы ранее информировали, что Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для новых межконтинентальных ракет.

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