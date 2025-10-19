США предупредили о возможном срыве перемирия в Газе из-за действий ХАМАС

ХАМАС нарушает условия перемирия / © Associated Press

Соединенные Штаты сообщили странам-гарантам мирного соглашения в Газе о получении достоверной информации о возможном неизбежном нарушении режима прекращения огня со стороны группировки ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Вашингтоне подчеркнули, что «спланированное нападение на палестинских гражданских лиц станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня» и «взорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям».

«Гаранты требуют от ХАМАС соблюдения своих обязательств по условиям перемирия. Если ХАМАС все же предпримет эту атаку, будут приняты меры по защите населения Газа и сохранению целостности перемирия», — отмечается в заявлении Госдепа.

США подчеркнули, что совместно с другими гарантами остаются решительными в обеспечении безопасности мирных жителей Газы, поддержании стабильности и продвижении мирного процесса.

Ранее сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что его ультраправая партия «Оцма Иегудит» готова покинуть правительственную коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не выполнит два ключевых требования.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью проведения американской военной операции против группировки ХАМАС в Секторе Газа после сообщений о казнях мирных жителей.