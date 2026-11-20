Рождество в Берлине / © Associated Press

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Посольство США в Германии предупредило американских граждан об угрозе террористических атак в Европе в преддверии рождественско-новогодних праздников. Потенциальными целями террористов могут стать рождественские ярмарки, туристические достопримечательности, транспортные узлы, торговые центры и другие места массового скопления людей.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американского дипломатического представительства.

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Террористы могут нанести удар без предупреждения

В посольстве призвали граждан США, которые находятся в Европе или планируют путешествовать по ней, быть особенно внимательными к окружающей обстановке, заботиться о личной безопасности и следить за развитием событий.

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Дипломаты подчеркнули, что потенциальную угрозу представляют как организованные террористические группировки, так и террористы-одиночки. Они могут совершить нападение практически без предупреждения, выбирая в качестве целей популярные туристические места, религиозные сооружения, транспортную инфраструктуру и общественные места.

Американцам рекомендуется проявлять особую осторожность при посещении рождественских фестивалей, массовых мероприятий и переполненных туристических районов. Также советуют следовать указаниям полиции и сотрудников экстренных служб.

Возможны перебои с транспортом

Кроме того, американское посольство обратило внимание на возможные перебои в работе транспорта и повседневной жизни европейских стран в период праздничного сезона.

Среди причин назвали участившиеся забастовки и демонстрации последних месяцев. Кроме того, в ноябре в ряде европейских стран поступали ложные сообщения о заминировании объектов гражданской авиации, что привело к сбоям в авиасообщении.

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В связи с этим американцам рекомендуется следить за местными новостями, заранее проверять информацию о своих рейсах и обращаться в авиакомпании по поводу возможных изменений в расписании. В случае эвакуации или перенаправления рейса пассажиры должны выполнять указания местных властей и персонала.

Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать

Посольство США рекомендует своим гражданам:

сохранять бдительность и следить за обстановкой вокруг;

избегать демонстраций и мест с повышенной активностью полиции;

не привлекать к себе лишнего внимания;

надежно хранить ценные вещи в общественных местах;

сообщать родным и друзьям о своих планах путешествий и поддерживать с ними связь;

следить за местными новостями и выполнять указания правоохранительных органов и других представителей власти.

Кроме того, американцам рекомендуется зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), которая позволяет получать актуальные сообщения о ситуации с безопасностью в странах пребывания.

Подобные сезонные предупреждения американские дипломатические представительства обнародовали не только в Германии. В частности, соответствующие сообщения появились на сайтах посольств США в Испании, Великобритании и Португалии.

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На прошлой неделе аналогичное объявление также опубликовало посольство США в Киеве.

Такие сообщения являются частью традиционных сезонных мероприятий Государственного департамента США, направленных на информирование граждан о потенциальных рисках во время массовых празднований и туристических поездок. В обнародованном предупреждении не называются конкретные готовящиеся теракты, места или даты возможных нападений.

Напомним, недавно в центре польского города Краков произошла стрельба, в результате которой были погибшие и раненые. Инцидент произошел на Главной площади — одной из самых известных туристических площадей города.

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