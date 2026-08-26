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Во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Рэтклифф побывал в Москве с необъявленным визитом. Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 прибыл в аэропорт «Внуково» ранним утром, хотя первые сообщения в соцсетях появились только после обеда, и вылетел обратно после семи вечера. Американская сторона долго официально не комментировала ни цель поездки, ни сам ее факт. Спикер главы Кремля Песков сказал, что Рэтклифф приезжал для «контактов между спецслужбами», а с Путиным не встречался.

За неимением официальной информации медиа и пользователи соцсетей сразу же выдвинули свои гипотезы и догадки о том, для чего именно директору ЦРУ понадобилось облететь полмира, чтобы добраться до Москвы. Появилась даже информация, что США просили Украину некоторое время не атаковать Москву и Петербург. Первым о визите Ретклиффа в российскую столицу сообщил американский телеканал CBS News. Впоследствии это подтвердило издание Axios.

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Позже The Wall Street Journal написала, что американцы собрали разведданные о ранних приготовлениях России к мобилизации для продолжения войны против Украины и проверки решимости НАТО. Так что Рэтклифф мог поехать в Москву с предупреждением. Как это делал его предшественник Уильям Бернс при президентстве Джо Байдене, приехав к Путину за три месяца до начала полномасштабной войны России против Украины. Второй раз Бернс встретился с директором Службы внешней разведки РФ Нарышкиным в ноябре 2022 года в Анкаре, когда американцы якобы получили информацию о подготовке Кремля к применению ядерного оружия.

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Для чего на этот раз директору ЦРУ понадобился такой тайный визит в Москву? Касался ли он Украины? И что об этом говорят западные эксперты? Читайте в материале ТСН.ua.

Нападение на НАТО: о чем предупредили Путина

Подавляющее большинство американских медиа, анализируя цель поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, указывают на возможную подготовку России к нападению на одну из стран восточного фланга НАТО. В начале июля Вашингтон предупредил Варшаву, что Кремль рассматривает вооруженную провокацию против Польши, чтобы протестовать за решимость Альянса. The Telegraph и Onet писали, что это могут быть дроновые атаки (происходящее), гибридная операция в пограничных, в том числе с привлечением белорусских военных. А российским условием выхода из Польши может стать прекращение поддержки Украины.

Бывший американский дипломат Дэниел Фрид считает, что, как и во время миссии Бернса в Москву в 2021 году, директор ЦРУ Рэтклифф, возможно, предостерег Москву от эскалации, напоминая о российских целях, в отношении которых США предоставляют разведданные Украине. Действительно, в начале августа Politico сообщало, что обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом вернулся к прежнему высокому уровню. Американские сенаторы отмечали, что это позволило Украине наносить удары глубоко внутри России, в том числе и по энергетической инфраструктуре.

По недавним угрозам Путина относительно открытия Украиной «ящика Пандоры», нанося своими ударами огромные потери российской экономике, видно, что мы бьем в уязвимое место России. К тому же украинские чиновники и разведка уже давно предупреждают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму 18-20 сентября. В планах у Кремля, по словам Владимира Зеленского, набрать 300 тыс. Также постоянно раздаются предупреждения и в отношении Беларуси. В среду, 26 августа, Лукашенко приказал начать очередную проверку боевой готовности вооруженных сил.

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Правда, даже если этот тайный визит Ретклиффа в Москву и преследовал цель предупредить Путина, по мнению главы комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Мигкельсона, вряд ли это повлияет на стратегические цели Кремля.

«Молниечный визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву вызвал бурю спекуляций, подчеркивая, насколько нестабильным стал мир. Но одно должно быть очевидным: было бы серьезной ошибкой предположить, что руководство России фундаментально изменит свои стратегические цели (по Украине/Европа или Иран) через сообщения, переданные директором ЦРУ. Визит Бернса в Москву в ноябре 2021 года не предотвратил полномасштабное вторжение России в Украину», — считает Марко Мигкельсон.

Украина и Иран: у Трампа осталось мало времени

ТСН.ua писал, что 35-й годовщины независимости Украины в Киеве ожидали визит спецпосланников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Однако они так и не приехали. Отчасти это связано с усилением российских обстрелов и отсутствием у Украины антибаллистики. Но ничего не мешало американцам сначала объявить о продаже ракет-перехватчиков в системы Patriot через натовский механизм PURL, а затем впервые приехать в Украину. Тем более, что Виткофф уже пять раз за эти полтора года ездил в Россию, чтобы поговорить с Путиным.

Европейские дипломаты считают, что осенью или зимой есть возможность для нового дипломатического толчка по урегулированию войны. Однако непонятно, как администрация Трампа сосредоточена на войне в Украине, учитывая боевые действия на Ближнем Востоке и в Иране. Об этом пишет The New York Times в статье о тайной поездке Рэтклиффа в Москву, которого называют одним из самых проукраински настроенных членов команды Трампа. CNN отмечает, что визит состоялся сразу после того, как США расширили санкции против Ирана.

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Так какова была настоящая цель таинственного визита директора ЦРУ в Москву? Мог ли он говорить с россиянами сразу об Украине и Иране?

ТСН.ua уже много раз писал, что начатую в конце февраля очередную войну против Ирана США не могут ни выиграть, ни завершить. На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что новые удары по Ирану Соединенные Штаты не будут наносить, сосредоточившись на морской блокаде и санкциях. Однако эта война пошатнула рейтинги Трампа и Республиканской партии. Так что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре республиканцы могут потерять большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

О «мирном» сосуществовании администрации Трампа и оппозиционного Конгресса после выборов Джаред Кушнер на прошлой неделе пытался договориться с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. Вряд ли эту попытку можно назвать удачной. Однако это наглядно демонстрирует, чем сейчас занимается зять Трампа. К тому же роль Виткоффа и Кушнера в ближневосточной политике также сокращается. Все чаще важные переговоры по Ирану и региону проводят Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

У Трампа и их администрации осталось мало времени. Если после промежуточных выборов Конгресс станет полностью оппозиционным, Соединенные Штаты погрузятся в президентскую кампанию гораздо раньше и вряд ли смогут принять действительно важные решения. Поэтому заявление Владимира Зеленского о том, что коридор для дипломатического завершения войны продлится до конца лета 2027 года, потому что затем начинаются президентские выборы в США (которые состоятся осенью 2028 года), будет иметь существенную поправку.

К тому же напомним, что с февраля этого года в войне с Ираном США использовали 65% перехватчиков к системам Patriot, которые были на складах Пентагона. На выработку новых ракет и пополнение запасов уходит более года. С другими видами вооружений тоже огромные проблемы. Более того, чтобы введенные против Ирана санкции сработали, нужно, чтобы от поддержки отказались два его крупнейших стратегических союзника — Россия и Китай. Пекин является главным покупателем иранской нефти. Россия помогает Ирану восстановиться, используя Каспийское море для поставок грузов военного назначения, в частности, боеприпасов, взрывчатки и компонентов к беспилотникам. КНР также снабжала Ираном отдельные компоненты для производства ракет.

Лишь к вечеру среды, 26 августа, Трамп прокомментировал визит Ретклиффа в Москву. По его словам, он там находился в рамках почти рутинной поездки.

«Мне не хочется разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это та война, которая никогда бы не началась, будь я президентом», — добавил Трамп, отрицая, что целью поездки также могла быть подготовка России к тестированию решимости НАТО.

Дата публикации 20:56, 25.08.26 Количество просмотров 45 Личное письмо от Трампа и визит лидеров в Киев: какие сенсации скрываются за закрытыми дверями

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