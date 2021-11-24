США предупредили своих граждан в Украине о возможной опасности на границах

США предупредили своих граждан в Украине о возможной опасности на границах

Штаты убеждены, что ситуация безопасности может измениться без какого-либо предупреждения.

США предупредили своих граждан, находящихся в Украине, об опасности на территории Крыма и Донецкой и Луганской областей из-за необычной активности Российских войск в этой местности. Штаты призвали американцев не ехать на указанную территорию и следить за указаниями посольства США в Украине по безопасности.

Соответствующие рекомендации посольство США обнародовало на своем сайте.

"Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на украинской границе могут измениться без какого-либо предупреждения", — говорится в сообщении.

Американцы призывают следить за украинскими и международными новостями и каналами коммуникации в социальных сетях.

Кроме того, в США просят граждан, находящихся в Украине, привиться против COVID, чтобы облегчить процесс путешествия.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022-го года.

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