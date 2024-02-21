США предупреждают, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие

США сообщили союзникам, что Россия может развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в текущем году.

Россия разрабатывает космический потенциал для уничтожения спутников в космосе с помощью ядерного оружия. Если РФ решится на это, она нарушит договор о космосе 1967 года, который сам и подписывала.

Об этом пишет Bloomberg.

О ядерной угрозе от России ранее сообщил глава Комитета по разведке Палаты представителей США. Позже президент Джо Байден заявил, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое не представляет прямой угрозы человеческой жизни.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин на телевизионной встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что они "всегда были категорически против и сейчас выступают против размещения ядерного оружия в космосе".

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Такие амбиции Кремля подчеркивают, что конкуренция между США, Россией и Китаем по развитию атак на орбите растет. Новая космическая погоня отличается от холодной войны, когда две сверхдержавы договорились о серии соглашений о контроле над вооружениями, направленных на предотвращение вепонизации (англ. "weaponization" – превращение в оружие – ред.) космоса.

Согласно текущей оценке, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может поразить примерно треть спутников и нанести ущерб системам связи на земле.

Последствия любого взрыва будут зависеть от размера боеголовки и не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут повлечь за собой сбои, требующие исправления ошибок.

По данным Управления ООН по космическому пространству, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли было около 7800 находящихся в работе спутников.

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Россия неоднократно прибегала к бряцанию ядерным оружием с момента полномасштабного вторжения в Украину. 2023 Путин приостановил соблюдение своей страной Нового договора СНВ (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — ред.), последнего соглашения, ограничивающего размер ядерных арсеналов в США и России.

По словам источников издания, США и их союзники пытаются отговорить Россию от развертывания средств, особенно через Китай и Индию, которые считаются более влиятельными в Москве. В частности, издание Politico сообщало, что высокопоставленные чиновники разведки и администрации пытались связаться с Москвой, чтобы убедить ее остановить проект за несколько недель до того, как он стал публичным.

Другим фактором, определяющим потенциальные последствия, является высота, на которой происходит взрыв. Большинство коммерческих спутников находятся на низкой околоземной орбите, менее чем в 2000 километрах от поверхности. Эксперты говорят, что повреждение от взрывающегося ядерного оружия на низкой околоземной орбите может уничтожить спутники на сотни миль и что полученное излучение может нанести кумулятивный ущерб спутникам, которые месяцами проходят через пораженный регион. Электроника космического корабля также может выйти из строя в результате взрыва.

По словам источников, этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел "Большой семерки" во время встречи в Италии в апреле.

Напомним, власти США заявили о секретной "угрозе национальной безопасности". По данным СМИ, речь идет о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер 14 февраля сообщил, что комитет предоставил членам Конгресса данные о серьезной угрозе национальной безопасности США. В то же время, официальные лица утверждают, что непосредственной угрозы для США и их союзников пока нет. Все, что известно об этом читайте в материале ТСН.ua.

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