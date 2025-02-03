США прекращают финансировать помощь ЮАР, из-за "массовых нарушений прав человека"

Поводом стал принятый в 2024 году закон, предусматривающий возможность конфискации земли в общественных интересах без компенсации стоимости ее владельцам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать программы помощи Южно-Африканской республике из-за того, что в этой стране есть "массовое нарушение прав человека".

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что принятый в 2024 году закон, предусматривающий возможность конфискации земли в общественных интересах без компенсации стоимости ее владельцам, является причиной такого шага со стороны США.

"Южная Африка конфискует землю и ведет себя с определенными классами людей очень плохо… – заявил Трамп. – На глазах у всех происходит, как минимум, массовое нарушение прав человека. Соединенные Штаты не будут терпеть этого, мы будем действовать. Также я прекращаю любое дальнейшее дальнейшее финансирование Южной Африки до завершения полного расследования этой ситуации!"

При этом Трамп не привел ни одного примера конфискации земли в ЮАР.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал жесткое предложение "любимому 51-му штату".

Мы ранее информировали, что США начали торговую войну с тремя странами.

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