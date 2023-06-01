США прекращают предоставлять РФ информацию о своих вооружениях в рамках СНВ и выдворяют российских проверяющих

Вместе с тем, США все еще будут продолжать предоставлять Москве информацию о запусках межконтинентальных баллистических ракет.

США больше не будут предоставлять России информацию о статусе и местонахождении своего оружия, которые должны были предоставлять в рамках договора СНВ.

Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Также читайте НАТО обвиняет Россию в невыполнении договора о контроле над ядерным оружием: официальное заявление

В Госдепе заявили, что США все еще будут продолжать предоставлять Москве информацию о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЧ), если это будет осуществляться в рамках проведения учений.

Вместе с тем, Вашингтон аннулирует визы российским специалистам, проводившим инспекции в рамках ГСНО, и не будут выдавать новые. Также США не будут предоставлять России телеметрическую информацию о запусках своих МБР и БРПЧ.

Также в Государственном департаменте заявили, что решение Москвы приостановить участие в СНВ-III является юридически ничтожным, поэтому Россия грубо нарушает свои обязательства по договору.

"Соединенные Штаты заранее сообщили России о контрмерах и готовы к конструктивной работе по возобновлению выполнения нового Договора СНВ", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США заявил, что Россия нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности своим отказом в Вашингтоне в допуске инспекции на объекты.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты прекращают обмен с Россией данными о своих стратегических ядерных силах после решения Москвы приостановить свое участие в СНВ о сокращении дальнобойных вооружений.

Читайте также: