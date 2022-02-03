США пригрозили Беларуси серьезными последствиями из-за содействия агрессии России

По словам Карен Донфрид, на границе России с Украиной уже размещено 100 тысяч военнослужащих.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид предупредила, что Беларусь столкнется с последствиями, если она в дальнейшем будет способствовать военному наращиванию России вблизи украинских границ. Об этом она сказала во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Об этом говорится на странице Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.

Отмечается, что в ходе разговора Карен Донфрид выразила обеспокоенность планом России ввести 30 000 военнослужащих в Белоруссию для военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже находятся на границе России с Украиной.

"Помощник госсекретаря Донфрида подчеркнула, что Беларусь столкнется с соответствующими последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину ", — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия взыскала в Беларусь больше всего войск со времен Холодной войны — 30 тысяч военных, современное вооружение и технику.

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