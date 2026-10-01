США пригрозили Европе из-за дизеля: в СМИ узнали, что требует Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа требует от Германии и Франции выпустить на рынок резервные запасы дизеля, чтобы остановить рост цен. В случае отказа США угрожают прекратить экспорт горючего в Европу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным источников, США просят Евросоюз выделить 120 миллионов баррелей дизеля за следующие полгода. Сам Вашингтон может ограничить собственный экспорт, чтобы удешевить топливо внутри страны перед выборами в ноябре.

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Поэтому Еврокомиссия, Германия, Франция, Италия, Британия и Ирландия обсудили разблокирование резервов по телефону. Однако в Минэкономики Германии отметили, что Международное энергетическое агентство официально об этом еще не просило.

В то же время США недовольны Парижем и Берлином, потому что те не выполнили предварительных договоренностей по нефтяным запасам.

«В интересах Европы сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку мы ищем разные пути для увеличения поставок нефтепродуктов и снижения затрат для потребителей», — заявил Reuters чиновник из США.

Кроме того, министр энергетики США Крис Райт подтвердил наличие существенных дефицитов на рынке.

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Мы потеряли часть экспорта дизельного топлива с Ближнего Востока, хотя мы его восстанавливаем, и мы потеряли экспорт дизельного топлива из Китая. Это много перебоев», — отметил Райт.

Дефицит и рост цен вызваны совокупностью факторов. К примеру, военными действиями вокруг Ирана, атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, продолжением запрета на экспорт горючего из РФ до конца октября. А еще решением Китая приостановить экспорт для обеспечения собственных нужд. После введения эмбарго на российские нефтепродукты Европа стала существенно зависима от поставок из США.

В Министерстве энергетики Франции от комментариев воздержались. В Елисейском дворце сообщили, что президент Эммануэль Макрон не обсуждал этот вопрос с Трампом на Генассамблее ООН. Однако он инициирует видеоконференцию лидеров G7 для координации действий по мировому топливному рынку и совместному высвобождению резервов вместе с МЭА.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что проблемы с дизельным горючим вызваны, прежде всего, ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а не ситуацией на Ближнем Востоке.

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Ранее мы писали, что нефть подорожала после того, как Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана по урегулированию конфликта в Ормузском проливе.

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