США пригрозили РФ беспрецедентными санкциями, а Китай ограничил передвижение 13 млн человек. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Вице-президент США Камала Харрис пригрозила РФ беспрецедентными санкциями в случае вторжения российских войск в Украину. Читать дальше –>
- В Южно-Африканской Республике умер англиканский архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира, бескомпромиссный противник апартеида, а также активист за расовую справедливость и права ЛГБТ. Читать дальше –>
- В Китае зафиксировали наибольшее за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19. На фоне вспышки в городе Сиань с 13 млн жителей усилили ограничения. Теперь каждое домохозяйство только раз в три дня может отправлять одного из членов семьи в магазин. Читать дальше –>
- В Бразилии до 18 выросло число погибших в результате паводков, вызванных проливными дождями в штате Баия. Еще 286 человек пострадали. Читать дальше –>
- Кинолента "Человек-паук: Нет пути домой" первой с начала пандемии COVID-19 получила в мировом прокате 1,05 миллиарда долларов кассовых сборов. Читать дальше –>