Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Центральное командование США сообщило об использовании стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit при операции против Ирана, целью которой является уничтожение текущих угроз со стороны иранского режима и ограничение его возможностей восстановления.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

«Стелс-бомбардировщики B-2 взлетают для выполнения задачи в рамках операции „Эпическая ярость“, чтобы нанести дальнобойный удар, направленный не только на устранение текущей угрозы со стороны иранского режима, но и на лишение его возможности восстанавливаться в будущем», — говорится в сообщении.

Бомбардировщики B-2 способны выполнять межконтинентальные полеты и нести мощное вооружение. В частности, они могут использовать высокоточные конвенционные боеприпасы большой мощности, а также термоядерные бомбы свободного падения, в том числе серий B61 и B83.

Особенностью самолета является его малозаметность для радаров. Благодаря стелс-технологиям бомбардировщик способен прорывать даже современные системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отклонил предложение диктатора Путина о вывозе обогащенного урана из Ирана в Россию.

Мы ранее информировали, что Россия помогает Ирану воевать против США и их союзников на Ближнем Востоке, снабжая ударными беспилотниками собственного производства.