Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
484
Время на прочтение
2 мин

США применили в Каракасе неизвестное энергетическое оружие: Трамп сказал, что это было

Дональд Трамп раскрыл детали дерзкой спецоперации по задержанию диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Успех миссии обеспечил секретное оружие под кодовым названием Discombobulator.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил использование новейшего секретного оружия во время рейда в Каракасе 3 января, в результате которого был арестован венесуэльский диктатор Николас Мадуро.

Об этом он сказал в интервью New York Post.

Оружие, которое Трамп назвал «Дезориентатор» [Discombobulator — ред.], позволило американским вертолетам беспрепятственно войти в воздушное пространство Венесуэлы.

«Они были готовы, но ничего не сработало»

По словам Трампа, охрана Мадуро имела на вооружении российские и китайские ракетные комплексы, но не смогла ими воспользоваться.

Они так и не выпустили свои ракеты. Мы пришли, они давили на кнопки, и ничего не работало. Они ждали нас в полной готовности», — похвастался президент.

Эффект «Гаванского синдрома»: свидетельство очевидцев

Пока Трамп говорит о технической стороне («выключении» электроники), свидетели с места событий описывают жуткое влияние оружия на людей. Охранники Мадуро вспоминают внезапное отключение радаров, после чего их атаковала неизвестная волна.

«В какой-то момент они что-то запустили… Это походило на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — рассказал один из бойцов охраны Мадуро.

Последствия для живой силы были мгновенными:

  • Массовые кровотечения из носа.

  • Рвота кровью.

  • Полный паралич (люди падали на землю и не могли двигаться).

Эксперты предполагают, что это может быть разновидность импульсного энергетического оружия, похожего на вызывавшего загадочный «Гаванский синдром» у дипломатов.

Впервые этот феномен зафиксировали в конце 2016 года в столице Кубы, Гавани. Тогда сотрудники посольств США и Канады начали массово жаловаться на внезапное головокружение, тошноту, сильную головную боль и странные звуки (скрежет или жужжание) в голове. Позже аналогичные случаи случались с дипломатами в Китае, Европе и даже в Вашингтоне. Долгое время спецслужбы не могли официально подтвердить причину, но главной версией было применение невидимой направленной импульсной энергии или микроволновки. Симптомы, описываемые в Венесуэле, почти идентичны тяжелым проявлениям этого синдрома.

Где сейчас Мадуро

63-летний свергнутый венесуэльский диктатор Николас Мадуро находится в федеральной тюрьме Бруклина в Нью-Йорке в ожидании вердикта суда по обвинениям в наркотерроризме.

Между тем временным лидером Венесуэлы стала его бывшая вице-президент Делси Родригес. Верховный суд страны 3 января издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.

