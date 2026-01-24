США применили в Каракасе неизвестное энергетическое оружие: Трамп сказал, что это было

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил использование новейшего секретного оружия во время рейда в Каракасе 3 января, в результате которого был арестован венесуэльский диктатор Николас Мадуро.

Об этом он сказал в интервью New York Post.

Оружие, которое Трамп назвал «Дезориентатор» [Discombobulator — ред.], позволило американским вертолетам беспрепятственно войти в воздушное пространство Венесуэлы.

«Они были готовы, но ничего не сработало»

По словам Трампа, охрана Мадуро имела на вооружении российские и китайские ракетные комплексы, но не смогла ими воспользоваться.

Они так и не выпустили свои ракеты. Мы пришли, они давили на кнопки, и ничего не работало. Они ждали нас в полной готовности», — похвастался президент.

Эффект «Гаванского синдрома»: свидетельство очевидцев

Пока Трамп говорит о технической стороне («выключении» электроники), свидетели с места событий описывают жуткое влияние оружия на людей. Охранники Мадуро вспоминают внезапное отключение радаров, после чего их атаковала неизвестная волна.

«В какой-то момент они что-то запустили… Это походило на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — рассказал один из бойцов охраны Мадуро.

Последствия для живой силы были мгновенными:

Массовые кровотечения из носа.

Рвота кровью.

Полный паралич (люди падали на землю и не могли двигаться).

Эксперты предполагают, что это может быть разновидность импульсного энергетического оружия, похожего на вызывавшего загадочный «Гаванский синдром» у дипломатов.

Впервые этот феномен зафиксировали в конце 2016 года в столице Кубы, Гавани. Тогда сотрудники посольств США и Канады начали массово жаловаться на внезапное головокружение, тошноту, сильную головную боль и странные звуки (скрежет или жужжание) в голове. Позже аналогичные случаи случались с дипломатами в Китае, Европе и даже в Вашингтоне. Долгое время спецслужбы не могли официально подтвердить причину, но главной версией было применение невидимой направленной импульсной энергии или микроволновки. Симптомы, описываемые в Венесуэле, почти идентичны тяжелым проявлениям этого синдрома.

Где сейчас Мадуро

63-летний свергнутый венесуэльский диктатор Николас Мадуро находится в федеральной тюрьме Бруклина в Нью-Йорке в ожидании вердикта суда по обвинениям в наркотерроризме.

Между тем временным лидером Венесуэлы стала его бывшая вице-президент Делси Родригес. Верховный суд страны 3 января издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.